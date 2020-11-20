Под Липецком на карантин закрыли детский сад

В Липецкой области закрыли на карантин детский сад Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту пятницу, 20 ноября, в Липецкой области на карантин закрыты 18 классов в 16 школах. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, на дистанционном обучении находятся 33 ученика. Также домой отправили воспитанников детского сада в Грязинском районе. Всего 39 малышей.

Напомним, что из-за коронавируса в регионе перенесли итоговое сочинение для 11-классников. Оно должно было состояться 2 декабря, но теперь пройдет не раньше 5 апреля. Изменения могут коснуться и 9-классников. Если эпидемиологическая обстановка не изменится, то итоговое собеседование по русскому языку проведут в дистанционном формате.

В настоящее время в регионе зафиксировано 10 040 случаев заражения COVID-19. Лечение продолжают более 1,9 тыс. липчан.