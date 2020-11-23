Во вторник без света останутся 7 улиц Липецка, без воды - 14

В Липецке отключат холодную воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 24 ноября, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители честного сектора в районе Сырского Рудника по улицам Жактовская и Рудничная.

С 9 утра до 5 часов вечера света не будет по адресам: улица Октябрьская, 70, 72; Первомайская, 65; Барашева, 3, 5, 7. А также в частном секторе: улица Одесская, Станционная.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат жителям улиц Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы, 22; Мирная, Шуминского,6; Пролетарская в селе Сырское.

На это же время краны пересохнут в частном секторе: улицы Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, Кротевича, Гранитная, переулок Шишкина. Причина - ремонтные работы у дома №53 по улице Урицкого.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по адресам: улица Папина, 6; Мирная, 60; Пролетарская, 21; Шуминского, 6; Урицкого, 53. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.