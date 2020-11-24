В Липецке пропала 13-школьница с брекетами

В Липецке ищут 13-летнюю девочку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 13-летнего подростка. Молодых Диана Вячеславовна пропала в минувшее воскресенье, 22 ноября. Около 14.00 она ушла из дома в районе улицы Гагарина. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 13 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, темно-русые волосы ниже плеч.

Была одета: темно-синяя шапка, черное пальто, серый вязаный жилет, черные штаны, черные ботинки.

По информации ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка носит брекеты.

Просьба ко всем, кто видел Диану Молодых или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru