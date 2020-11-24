Трое детей и бабушка оказались на два дня заперты в квартире в Липецке

На прошлой неделе липецким спасателям пришлось вызволять из плена целую семью. Инцидент произошел в пятницу, 20 ноября. На телефон «112» постпил звонок от очевидцев с улицы Свиридова.

Люди заметили на балконе девочку, которая просила о помощи прохожих. На место сразу направили сотрудников полиции. Позже выяснилось, что бабушка и трое детей в течение двух дней просидели в квартире под замком и не могли выбраться. В итоге сотрудники полиции вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, всего за прошедшую неделю дежурные смены спасателей выезжали на различные происшествия в городе 22 раза. 90% выездов требовалось оказать помощь населению.