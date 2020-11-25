Липчанам запретили выходить на лед до весны

В Липецке ограничили выход на лед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ввели ограничения по выходу на лед. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина в минувший понедельник, 23 ноября. Оно будет действовать до апреля 2021 года. Цель мер - предотвратить несчастные случаи на воде.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, муниципальные службы установят у водоемов предупреждающие щиты и знаки безопасности. Водопользователям рекомендовали обеспечить безопасность людей.

Липчанам еще раз напоминают о правилах безопасности. Водоемы замерзают неравномерно - сначала у берега, затем на середине. Самые слабые места находятся у береговой линии, у зарослей, стоков, рядом с бьющими ключами. Нельзя выходить на лед в темноту и при плохой видимости, проверять прочность льда ударом ноги. Запрещено ходить по льду в нетрезвом состоянии, бегать по нему и собираться большим количеством людей в одном месте.

Рыбакам нужно иметь при себе спасательным жилет. А родителям объяснить детям, что на льду играть опасно.

Напомним, что в выходные в пруду Добринского района под лед провалился мужчина. Его тела подняли со дна реки спасатели. Еще один трагический случай произошел в тот же день в Грязинском районе.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112", либо 01 или 101.