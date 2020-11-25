Под Липецком неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 199 нарушений Правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще 32 человека не пристегнулись. Автомобилисты 1 722 раза нарушили скоростной режим.

Накануне, 24 ноября, в селе Паниковец Елецкого районе сбили 31-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой. Водитель же скрылся с места ДТП. Его ищут.

В Грязях на улице Воровского "Рено" наехал на 46-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Шуминского "Рено" сбил 35-летнюю женщину, переходившую дорогу вне "зебры". Медики оказали ей помощь и отпустили. А на улице 3 Сентября 44-летняя женщина попала под колеса "Хонды".

На Лебедянском шоссе "Фольксваген" врезался в "Ладу Приору". От удара отечественная машина отлетела в "Ладу Калину". Автомобиль в свою очередь столкнулся с "Лэнд Ровер". Пострадала 37-летняя пассажирка "Лады Приоры". Ее отвезли в больницу. Там пострадавшей оказали помощь и отпустили.