Елочные базары в Липецке заработают 20 декабря

Скоро в Липецке начнут продавать новогодние елки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появится 78 мест продажи сосен и елей. Адреса можно посмотреть здесь.

Места продаж распределили по итогам открытых аукционов. В этом году на участие в них поступило 176 заявок от 15 предпринимателей. По данным пресс-службы мэрии, это почти столько же, сколько и в прошлом. Начальная стоимость лотов была 1 400 рублей. Пустыми остались 9 торговых мест.

Чтобы начать торговать, предпринимателю нужно установить ограждение, иметь при себе мерную линейку, упаковочный материал, а также предоставить потребителю полную информацию о себе и стоимости товара. После работы привести территорию в порядок.

Елочные базары в городе откроются 20 декабря. Закроются - 31 декаюря. Предполагается, что 1 метр сосны будет стоить 350 рублей, ели - 700 рублей.