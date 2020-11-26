В Липецкой области опасаются роста смертности от коронавируса

В Липецкой области ухудшаются показатели по коронавирусу. Как сообщает оперативный штаб региона, за последние две недели большинство заболевших COVID-19 старше 65 лет. Что вызывает серьезные опасения, поскольку люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями в основной группе риска.

«Ситуация с ростом заболеваемости среди лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями вызывает определенную тревогу. Это может привести к росту смертности от COVID-19», – сообщили в администрации региона.

За последний сутки в Липецкой области скончались от коронавируса сразу два человека, мужчины 66 и 56 лет, оба проживали в Липецке. Всего с начала пандемии в регионе умерли 99 человек с COVID-19.

Напомним, в Липецкой области действует режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.