В Молодежном парке Липецка в новогодние каникулы откроют тюбинговую трассу, а весной зону барбекю

В Липецке возводят трассу для тюбинга Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в Молодежном парке возводят тюбинговую трассу. Рабочие устраивают ее основание - расставили высотные отметки, до которых будут насыпать грунт. Ежедневно на участок привозят суглинистую почву и выравнивают ее. По данным пресс-службы мэрии, высота трассы составит около 16 метров.

В середине декабря подрядчик начнет монтировать опоры освещения, обустраивать пешеходные зоны и дорожки трассы. Детали магистрали изготовит специальное оборудование, которое прибудет в первых числах декабря.

Рядом с тюбинговой зоной поставят павильон охраны и ограждение. Напомним, что открыть трассу планируют уже на этих новогодних каникулах. Обустройство пространства финансирует инвестор. Он же весной 2021 года установит в парке детскую площадку, площадку для воркаута, оборудует зону бербекю.