В пятницу в Липецке отключат холодную и горячую воду, а также свет

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 27 ноября, в Липецке ожидается отключение света, холодной и горячей воды. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители домов №18 и 20 по улице Космонавтов, а также частного сектора: улицы Чкалова, Кирова, Солнечная, Медицинская, Городовикова. В этот же период времени света не будет в садоводческом товариществе "Спутник" массив 2.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат на Сырском Руднике: улица Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а, 2в, 6-12, 14-17, 2б, 4, 4а, 4б, 6а; Металлистов, 4, 4а, 4в, 4г; Монтажников, 3а, 5, 6/1; переулок Рудный, 1-7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а; Ударников, 5, 8-11, 10а, 12а, 7а, 8/1-8/3; Юношеская, 10, 11, 12в, 14, 16, 18, 19, 21, 23а, 21а.

Без холодной воды с 10 утра до 8 вечера останутся жители улиц Механизаторов, 21; Детская, 1-17, 1а, 2а, 2в, 13а; Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Юношеская, 1-14, 16, 18; Монтажников, 5; Геологическая, 2, 4, 4а, 6; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4г; переулок Рудный, 9, 2, 4.

С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Фурманова, 30а, владение 53а, владение 63/1, ст. 23а, 54, 53а, владение 51, ст. 59б, 59а, 59в, 47, 45, 43, 23/3, 37, 36а, 41, 43, 23а, 27, 32; частный сектор: Фурманова; Лесопарковое хозяйство.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет в домах №10а, 10б по улице 20 Партсъезда и в доме №8 по улице Студеновская.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду развезут по адресам: улица Механизаторов, 21; Детская, 2в; переулок Рудный, 9. В остальных случаях - по заявкам жителей.Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.