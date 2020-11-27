В Липецке трое вооруженных разбойников вынесли из офиса компании 3.5 млн. рублей

В Липецке задержали участников вооруженного налета. Нападение на офис АО «Торговая компания «Мегаполис» в районе Трубного проезда произошло 21 ноября в 14.00. По версии следствия, трое вооруженных людей ворвались в офис и похитили 3 млн 685 тысяч рублей.

Разбойников вычислили и задержали, ими оказались трое мужчин 31, 34 и 43 лет. Их задержали с поличным. При осмотре транспорта, на котором они передвигались, полиция нашла оружие с боевыми патронами.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 162 УК – групповое нападение с применением оружия и с причинением особо крупного ущерба. Старший следователь отдела СУ УМВД России по Липецку ходатайствовал о заключении под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного суда, ходатайство удовлетворили, так как применение более мягких мер в данном случае невозможно. Все трое на время следствия будут под стражей.