В Липецке приговорили пристава – посредника в махинациях на 23 млн. рублей

В Советском суде вынесли приговор теперь же бывшему сотруднику УФССП по Липецкой области. 32-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 291.1 УК – посредничество во взяточничестве.

Согласно материалам дела, в 2018 году пристав передал начальнику отдела управления взятку в100 000 рублей. За эти деньги в интересах взяткодателя незаконно возбудили исполнительное производство в отношении фирмы за пределами Липецкой области. Дело возбудил СК по материалам регионального УФСБ в ноябре 2019 года.

На деле исполнительные производства нужны были для того, чтобы обналичить 23 млн. рублей. Как пояснили в пресс-службе ФСБ области, схема была следующая: приставы по производствам перечисляли деньги со счетов фирм однодневок, которые не были должниками, на частные счета. Таким путем уходили от налогов и процентов, выводя миллионы в теневой сектор экономики через банковские организации.

Посредника во взяточничестве за передачу 100 тыс. рублей приговорили к штрафу в полмиллиона рублей в доход государства.