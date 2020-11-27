Под Липецком в воскресенье пропал мужчина с зеленой сумкой

Под Липецком ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 60-летнего мужчину. Бекалюк Сергей Иванович пропал в Грязях. С воскресенья 22 ноября о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пропавший может находиться в любом районе. Требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, коричневый свитер, коричневые сапоги, черная шапка.

С собой: зеленая сумка.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Бекалюк или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.