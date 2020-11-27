В ТЦ Липецка предприниматели массово нарушали антикоронавирусные правила

В минувший четверг, 26 ноября, сотрудники регионального управления потребрынка нагрянули в ТЦ "Универсальный" в Липецке. Оказалось, что в центре не соблюдают правила поведения в период пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного управления, посетители и работники ТЦ не соблюдают социальную дистанцию. В торговых точках нет специальной разметки. Не все предприниматели измеряют температуру своим подчиненным.

Работодатели не делают запас медицинских масок. Влажную уборку в помещениях каждые 2 часа не проводят. Рабочие места не оборудовали прозрачными ограждениями. Нет бактерицидных ламп.

В ходе рейда возбудили 5 административных дел по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Многие торговые бутики закрылись.