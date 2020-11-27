В выходные в Липецке будет дождливо и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 28 ноября, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег и дождь. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем скорость ветра немного уменьшится - до 5-10 м/с. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +5 градусов. Возможен дождь. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 ноября, будет также тепло. Ночью около 0 градусов. С утра на дорогах гололедица. Днем в Липецке до 5 градусов выше ноля. Синоптики обещают дожди после обеда - до 2 мм осадков. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.