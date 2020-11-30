За неделю липчане перевели мошенникам более 2 млн рублей

Мошенники продолжают свою грязную работу в интернете Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю многие липчане стали жертвами мошенников. Суммы, поражают. Жители Липецка и области перевели на счет злодеев более 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за минувшие выходные преступники похитили более 177 тыс. рублей. В субботу, 28 ноября, 69-летний мужчина пытался продать печатную машинку через интернет. Поверив потенциальному покупателю, он перевел на его счет 113 783 рубля. Как только мошенник получил деньги, он перестал выходить на связь.

По аналогичной схеме "развели" 36-летнюю жительницу Усманского района. Женщина лишилась 42 тыс. рублей. Неизвестный обещал купить у нее корову. Однако, покупатель забрал деньги, а не Буренку.