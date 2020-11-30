В Липецке увеличилось количество пожаров в жилых домах

В пожарах не обошлось без пострадавших Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошедшую неделю ситуация по происшествиям в городе в целом была спокойная. Однако увеличилось количество пожаров в жилых домах. Всего зарегистрировали 8: 4 в квартирах, 1 – в частном доме и 3 – в подъездах многоквартирных домов. Не обошлось без пострадавших – отравлением и ожогами в больницу попал 63-летний мужчина.

По всем случаям проходят проверки и экспертизы. Но как отметили в пресс-службе ведомства, причины пожаров чаще всего одни и те же – откровенное пренебрежение правил безопасности. В двух случаях пожар начался из-за неосторожности курильщиков. Еще одна частая причина – короткое замыкание.

Спасатели отмечают, что жильцы нередко захламляют лестничные площадки, а также превращают их в «курилки». Во время холодов пожарные просят липчан следить за электропроводкой и не пользоваться сомнительными обогревателями. В случае пожара срочно звонить по телефонам «01», «101» и «112».