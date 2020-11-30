Липчанина расстреляли в упор в подъезде многоэтажки

Дерзкое нападение на человека произошло в Липецке в одном из многоэтажных домов на улице Яна Фабрициуса. Все случилось в субботу днем, 28 ноября, в подъезде 9-этажного дома.

В 49-летнего мужчину кто-то выстрелил в упор, липчанин выжил и сейчас находится в больнице с огнестрельным ранением грудной клетки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство».

Кто стрелял, пока неизвестно. В настоящее время следствие ищет возможных свидетелей и причастных к нападению. Также выясняются причины покушения на убийство и другие детали тяжкого преступления.