В Липецке будут судить бывшего полицейского за незаконное задержание женщины и вымогательство взятки

В Липецке будут судить теперь уже бывшего сотрудника управления наркоконтроля полиции. Его обвиняют по двум статьям УК: пункты «а,б» части 3 статьи 286 и «б» части 5 статьи 290 – превышение должностных полномочий с применением насилия и получение взятки с вымогательством.

Все произошло в феврале этого года. По версии следствия, опер УНК незаконно задержал женщину под предлогом подозрения в незаконном обороте наркотиков. Оснований для этого не было, но майор надел на гражданку наручники и провел досмотр без понятых. Наркотики он не нашел, но начал вымогать взятку за освобождение и грозил сроком за распространение. За свободу невиновного человека он потребовал 30 000 рублей.

Женщина испугалась и согласилась дать взятку. Затем она обратилась в службу безопасности полиции, в итоге часть денег передавали уже под контролем других оперативников. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант вину не признал. Вместе с тем доказательств собрали достаточно и дело передают в суд.