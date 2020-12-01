Ограничения по коронавирусу в Липецкой области: губернатор запретил крупные новогодние ярмарки

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов внес изменения в «коронавиурсное» постановление №159 от 26 марта. В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в регионе ввели новые ограничения в сфере торговли.

Запрет коснулся ярмарок, которые обычно пользуются популярностью в большей степени в предновогодний период. Согласно документу, с 5 по 31 декабря запрещаются сезонные уличные ярмарки с количеством мест для торговли более 30.

Кроме этого еще на 2 недели продлили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, теперь с 3 по 16 декабря. Всем граждане этой возрастной группы должны оставаться дома, больничный им продлят автоматически.