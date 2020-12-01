В среду в Липецке произойдет массовое отключение холодной воды

В Липецке в среду отключат холодную воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 декабря, в Липецке отключат свет и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера света не будет по адресам: улица Космонавтов, 18, 20; Минская, Смирнова, Городовикова, Солнечная, Медицинская, Союзная, Мирная, Перова, Биологическая, Урожайная, Ново-Весовая.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Ярославская, 12, 19; Светлова, 31, 31а, 29, 29а; Писарева, 1, 6, 8, 35, 37, 3а, 12, 12а, 2а; Центральная, 6-12, 14-21, 21 ст. 1, 43, 14а, 180; Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а; Привокзальная, 101; Асфальтная, 113, 33а, 111; Фруктовая, 25б; Таежная, 12. А также в частном секторе: улицы Таежная, Фруктовая, Березовая, Асфальтная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, 1-я Лесная, Ярославская, Добровская, Железногорская, Патриотическая, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская.

На этот же период времени воду отключат липчанам, проживающим по улицам Арсеньева, 38а; частный сектор: Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Бардина, Богатырская, Пирогова, Былинная, Булавина, Арсеньева, Хабарова, Кочеткова, Д. Бедного, Третьякова, переулок Курчатова, Свободный, Речной, Чугунный, Ракетный, Болотникова, Ермака, Теплый, Полтавский.

Также с 10 утра до 8 часов без воды останутся жители частного сектора по улицам Апраксина, 300 лет Флота России, Кольцова, Заповедная, Мартынова. Краны пересохнут по адресам: улица Баумана, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 47, 45; Елецкая, 10а, 10, 10/2, 8а; 9 Января, 1а; Карьерная, 2. Частный сектор: улица 9 Января, Елецкая, Карьерная, Павлова, Лескова.

Воду подвезут к улицам Центральная, 21; Писарева, 37; Арсеньева, 38а; Елецкая, 8а. Подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.