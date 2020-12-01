В ночь на среду в Липецке и области до 11 градусов мороза

А в четверг синоптики обещают снег в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью в регионе столбик термометра опустится до 6-11 градусов мороза.

Днем температура воздуха будет колебаться между 2-7 градусами ниже ноля. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В темное время суток атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст. Днем без существенных изменений.

В четверг, 3 декабря, снова будет морозно. Ночью до -8 градусов. Днем в Липецке около 4 градусов ниже ноля. После обеда синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-8 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст.