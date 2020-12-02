В пожаре под Липецком погибли бездомные мужчина и женщина

В Липецкой области проводят проверку по факту пожара в Ельце. ЧП случилось в понедельник вечером, 1 декабря в садовом товариществе «Эльта», где загорелся садовый домик. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, в ходе тушения в домике нашли два тела.

По факту гибели людей началась доследственная проверка. Пока личности погибших установить не удалось. Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, погибли мужчина и женщины, предположительно оба без определенного места жительства.

Следов насильственной смерти не нашли, предварительно судмедэксперты заключили, что смерть наступила от отравления угарным газом. Причину пожара выясняют. Пока известно, что бездомные отапливали помещение буржуйкой.