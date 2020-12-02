Полярный медвежонок пострадал от рук вандалов в Липецке

Вандалы испортили новогоднего медвежонка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первый день зимы в Липецке включили новогоднюю иллюминацию. Накануне, 1 декабря, город озарили праздничные огни. Правда, счастье длилось недолго.

Поздно вечером выяснилось, что злодеи испортили медвежонка в районе СК "Звездный". В каркасе туловища вандалы пробили 3 дыры диаметром более 10 сантиметров. В двух местах неизвестные порвали светодиодные гирлянды. Внутрь конструкции они бросили алюминиевую банку от энергетика. Также хулиганы порвали мишуру и погнули металлический каркас.

По данным пресс-службы мэрии, одну 6-метровую гирлянду специалисты восстановили. В настоящее время чинят вторую. Липчан просят бережнее относиться к новогодним украшениям. В противном случае власти обнесут фигуры металлическим ограждением.