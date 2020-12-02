В четверг 16 улиц Липецка останутся без холодной воды

Липчанам подвезут воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 3 декабря, в Липецке отключат электроэнергию и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Союзная, Мирная, Перова, Биологическая, Урожайная, Яблочкина, проспект Победы. На это же время свет отключат в садоводческих товариществах "Студеновское", "Липецкстрой", "Металлург-1", "Ферросплавщик", "Горняк-1".

С 10 утра до 8 часов вечера воды не будет по адресам: улица Космонавтов, 43, 41/1, 41/2, 41, 39/1, 39/2; Филипченко, 1-13, 15, 5/2, 5/3, 7/2-7/4, 9/1, 9/2, 11/3, 4/1-4/4, 8/1-8/3, 10/2, 10/4, 12, 12/2, 14/1, 14/2; Звездная, 3/3-3/5, 6-9, 6/2, 10/1-10/4; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б, 4а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы, 22; проезд Универсальный, 1, 1а-1в, 2, 2 строение 2, 3, строение 8, 2а, 2е, 2ж, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 3а-3д, Московская, 2а.

На этот же период времени краны пересохнут на Сырском Руднике: улицы Юношеская, 50, 50а, 50 строение 7, 50 строение 9-11, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99; Ударников, 20, 20а, 20а/1, 20и, 20ж, 20б-20д, 22б, 21, 27а, 9, 11, 13б, 13; Ново-Весовая, 18-23, 20б, 25, 27; частный сектор: улица Ново-Весовая. Также без воды останутся жители частного сектора села Косыревка: улицы Советская, 1-5, 1а, 7; Ленина, 1-15, 2а, 12d.

С 10 утра до часа дня холодную воду отключат по улицам 8 Марта, 28, 30, 30а, 32, 32а, 26а, 34; Советская, 68.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по адресам: улицы Филипченко, 8; Звездная, 6; Папина, 4; Ударников, 21, 13б. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.