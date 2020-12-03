Дружба между родственниками жениха и невесты на свадьбе в Липецке закончилась уголовным делом

Гость на свадьбе в Липецке обворовал нового знакомого Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки полицейские раскрыли несколько краж. Так, в ноябре жители Липецка гуляли свадьбу. Во время застолья родственники со стороны жениха и невесты перезнакомились. Один из них решил проводить другого до дома. Прощаясь с новым знакомым, злодей прихватил с собой его сотовый телефон. А затем продал его.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемый - 35-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Еще одна кража произошла с банковской карты. 1 декабря в отдел полиции по Измалковскому району обратился 65-летний пенсионер. Он заявил, что у него пропали 33 989 рублей с утерянной банковской карты. Оперативники задержали предполагаемого преступника - 63-летнего жителя райцентра. Он во всем сознался.