В Липецкой области от коронавируса умерли три человека за сутки

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 4 декабря 2020 года составило 128 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки скончались сразу три пациента – двое мужчин и одна женщина.

Все находились на лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болезнь не перенесли: 80-летний пенсионер из Чаплыгинского района, 70-летний пациент из Усманского и 67-летняя женщина, проживавшая в Липецке.

Официально смерть наступила от коронавиурса и сопутствующих причин. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умерших.

С начала пандемии в Липецкой области официально коронавирусной инфекцией заразились 11650 человек, 9426 пациента выздоровели, 128 человек умерли. На лечении остаются 2096 жителей региона.