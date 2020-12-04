В Липецке заболевших учителей подменили студенты

В Липецке студенты подменяют заболевших учителей в школах. Они также помогают педагогам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции.

По данным пресс-службы городской администрации, студенты ведут занятия в 11 школах областного центра. Старшекурсники полностью заменяют учителей. А студенты 2 и 3 курсов становятся тьюторами. Они поддерживают дисциплину в классе, помогают освоить материал, когда преподаватель ведет урок в дистанционном формате из дома.

Для студентов такая практика - отличный опыт. Особенно для тех, кто планирует после учебы работать в школах. Напомним, что эпидситуация в городских школах стабилизируется. Но пока действует режим самоизоляции для липчан старше 65 лет, учебные заведения будут нуждаться в помощи студентов.