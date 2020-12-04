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В Липецке водитель автобуса возил пассажиров, будучи лишенным прав за пьяную езду

Автоинспекторы выясняют, почему его допустили до рейса
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Автобусом управлял водитель без прав

Автобусом управлял водитель без прав

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Странное нарушение выявили сотрудники ГИБДД в Липецке в минувший четверг, 3 декабря. Дежурившие в районе улице Зои Космодемьянской остановили пригородный автобус. За рулем был 54-летний опытный водитель, который проработал на автобусах более 20 лет.

Но во время проверки выяснилось, что у шофера нет водительских прав. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, ранее его лишили права управления транспортом за отказ от медицинского освидетельствования. На этот раз мужчину доставили в суд, где назначили штраф в 30 000 рублей.

Теперь выясняют, как и кто допустил до рейса человека без прав. Должностных лиц тоже накажут.

Кстати, всего с начала этого года в Липецкой области за нарушения ПДД наказали 1445 водителей общественного транспорта. В ГИБДД предупредили, что массовые проверки будут продолжаться.