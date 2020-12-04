В Липецке спасатели вскрыли дверь, за которой у женщины случился сердечный приступ

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за неделю спасатели выезжали на помощь горожанам 10 раз. Чаще всего приходилось вскрывать двери, за которыми оказались нуждающиеся в помощи пожилые люди.

Например в понедельник в Матырском спасли женщину с сердечным приступом. Она не отвечала на звонки и стук в дверь и родные обратились к спасателям. Те оперативно вскрыли дверь, благодаря чему скорая успела вовремя.

Еще 6 похожих случаев зарегистрировали за последние три дня. В тех из них люди за дверью были без сознания, еще в трех – спасатели помогали медикам скорой донести пациента до машины.

Как сообщили в пресс-службе управления, всего с начала года было 130 вызовов на вскрытие дверей, когда врачи не могли попасть в квартиру. Еще столько же раз спасатели помогали транспортировать горожан.