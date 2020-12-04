В субботу 24 улицы Липецка останутся без холодной воды

Липчанам отключат холодную и горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 5 декабря, в Липецке отключат холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители села Подгорное по улице Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по адресам: улица 3 Сентября, 4-6, 6а, 12, 14, 18, 20, 26; Ильича, 4; Волгоградская, 14, 35г, 35г. владение 3; 35г владение 1; 3г владение 4; 51, 41, 43; Флерова, 1, 10, 15; Герцена, 15; Тимирязева, владение 4; Чехова, 2а, 8, 10; 30 Лет ВЛКСМ, 17, 19, 21, 25, 2а, владение 2, 11; Никитина, 14, 16; Студенческая, 6, 9, 12, 14а; Ленинградская, 18, 18 корпус 1-4. А также в частном секторе: улицы Чехова, Воронежская, Степная, С. Лазо, Гвардейская, Донская.

На этот же период времени краны пересохнут в селе Подгорное: улицы Крайняя, 1-8, 10-12, 14, 14а-в, 16, 16а, 18, 18а, 20, 28; Заводская, 2а. А также в доме №2а по улице Московская и по проезду Универсальный, 1-3, 1а-в, 2, 2 строение 2, 3, 6 и 8, 2а, 2д-ж, 4, 6, 8, 10, 12, 3а-д.

С 8 вечера субботы до 8 утра воскресенья холодную воду отключат по улице Юношеская, 50, 50а, 50 строение 7, 50 строение 9-11, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99. А также в частном секторе села Косыревка: улицы Советская, 1-5, 1а, 7; Ленина, 1-15, 2а, 12в.

Воду подвезут к дому №7 по улице Крайняя. По остальным адресам - после заявки жителей. Более подробно по телефонам 175 и 236-175.