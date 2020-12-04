Новогоднюю елку начали ставить на площади Константиновой в Липецке

В Липецке на площади Константиновой устанавливают елку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают устанавливать новогодние елки. На прошлой неделе на площади Петра начали монтировать каркас для пушистой красавицы. Металлическую конструкцию также собирают на площади Константиновой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сначала устанавливают остов - внутреннюю опорную часть. Его закрепляют бетонными блоками. Затем монтируют "ежи". В них вставляются искусственные ветви. Так как формы и размеры у елей разные, установка каркаса может занимать до нескольких дней.

Напомним, что символы Нового Года также будут радовать липчан перед ДС "Звездный" и в микрорайоне Университетский. Высота дерева у дворца спорта - 20 метров. В Университетском - 18 метров. Самая крупная елка будет на площади Петра - 24 метра. А самая миниатюрная на площади Константиновой - 13,5 метров в высоту. Ее украсят сотни игрушек и более 240 м светодиодных гирлянд.

Также новогодние красавицы появятся в разных районах города. Всего их будет 27.