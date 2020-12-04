В субботу в Липецке от 4 до 9 градусов мороза, но без снега

В ближайшее время снега в Липецке не будет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 5 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 10 до 15 градусов мороза.

В светлое время суток столбик термометра опустится до -4, -9 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 декабря, синоптики обещают ясный день. Снега липчане вряд ли дождутся. Ночью около 10 градусов ниже ноля. Днем чуть теплее - в районе 5 градусов мороза. Юго-восточный ветер сменится восточным. Его скорость составит 4-6 м/с. Атмосферное давление поднимется до 769 мм рт.ст.

Долгота дня составит 7 часов 51 минуту. Восход солнца в 8.17. Заход - в 16.08.