В Липецкой области от коронавиурса умерли 6 человек за сутки

В Липецкой области растет смертность от COVID-19 среди старшего поколения. По данным оперативного штаба, за текущие сутки от коронавируса скончались сразу 6 человек за сутки. Умершие: 70-летний мужчина из Липецка, 85-летняя женщина из Ельца, 72-летний мужчина из Липецка, 89-летний пациент из Ельца, 56-летняя липчанка и еще один 70-летний больной из Липецка.

Официально пациенты инфекционных госпиталей умерли от коронавируса и сопутствующих причин. Администрация области выразила соболезнования родным и близким погибших.

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 5 декабря 2020 года составило 134 человека.

Напомним, что в регионе действует обязательных режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Больничный им продлевают автоматически.