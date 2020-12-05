Под Липецком поймали жителя Ростовской области с фальшивыми деньгами

В Хелевнском районе Липецкой области вычислили парня с поддельными купюрами. По данным полиции, некий мужчина расплатился в магазине в селе Конь-Колодезь фальшивой купюрой в 5000 рублей.

Работники магазина распознали подделку и заявили в полицию. После чего покупателя оперативно вычислили и задержали по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 24-летний житель Ростовской области.

Как выяснилось, парень снимал квартиру и жил в Липецке. На момент задержания в кошельке у мужчины была вторая поддельная купюра номиналом 5000 рублей. Он уже во всем сознался и сейчас под стражей. Уголовное дело возбудили по 186 статье УК – покушение на сбыт фальшивых денег. Ему грозит до 8 лет.