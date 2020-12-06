Движение по улице Баумана планируют открыть в середине декабря

Движение транспорта по улице Баумана планируют открыть в середине декабря. Это стало известно после проверки работ по реконструкции магистрали мэром города Евгенией Уваркиной. Как сообщили в администрации Липецка, съезды к большинству домов отсыпаны шлаком. Но к домам №21 и №23 могут подъехать только машины с высоким клиренсом, а к домам №№46 и 48 подъезд и вовсе отсутствует.

Также в мэрии отмечают, что основные работы на объекте завершены. На новый асфальт нанесли разметку, на протяжении всей улицы установили освещение, смонтировали три светофора, два из которых уже запущены. Сейчас оборудуют пешеходные дорожки в районе выезда на Тамбовское шоссе. Для запуска движения транспорта не хватает лишь пешеходного ограждения.

На площади Заводской до конца года планируют уложить плитку и смонтировать освещение. Часть работ перенесена на 2021 год: здесь продолжится благоустройство, озеленение и организуют ярмарку.