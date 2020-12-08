Липчанка до смерти забила мужа лейкой душа

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, вечером 2 декабря женщина поругалась с супругом. В момент ссоры оба находились в ванной комнате. В порыве гнева она схватила лейку душа и начала бить ею супруга. Подозреваемая нанесла ему множественные удары по голове. Он полученных травм 69-летний пенсионер скончался. О произошедшем женщина рассказала сыну. Тот обратился в полицию.

Липчанка признала вину, подтвердила показания на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Наказание по статье - лишение свободы до 15 лет.