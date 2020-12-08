Под Липецком бывшему сотруднику колонии грозит 10 лет за наркотики в смартфоне

В Усманском районе Липецкой области будут судить бывшего сотрудника колонии. Его обвиняют по части 2 статьи 228 УК – хранение наркотиков в крупном размере.

Младшего инспектора отдела безопасности УФСИН заподозрили в употреблении наркотиков. В ходе личного досмотра 9 сентября 2020 года у него нашли 1.56 грамм вещества. По данным следствия, упакованную в фольгу смесь он хранил под чехлом смартфона для личного употребления.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно со службой безопасности УФСИН и наркоконтроля МВД. В ходе расследования мужчина во всем сознался. Дело передали в суд, сотруднику колонии грозит до 10 лет.