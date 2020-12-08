Под Липецком пьяный школьник с ножом напал на взрослого парня

В Липецкой области будут судить 15-летнего школьника за жестокое нападение на человека. Инцидент произошел 7 марта 2020 года, когда подросток выпивал в компании совершеннолетних парней. В какой-то момент пьяный школьник повздорил с 23-летним собутыльником и достал нож. Подросток успел ударить оппонента ножом в грудь 8 раз, прежде чем его оттащили другие участники попойки.

Жертву нападения спасли врачи, вред здоровью оценили как тяжкий. Уголовное дело возбудили по 150 статье – покушение на убийство. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подросток выдвинул версию о самообороне, но она не подтвердилась.

Помимо самого буйного подростка, к ответственности привлекли и взрослых. Как выяснилось парень рос в неполной семье, часто попадал в поле зрения полиции и состоял на учете. Следствие внесло представление в адрес должностных лиц.