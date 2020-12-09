В Липецке на парковке у торгового центра сгорел BMW X6

BMW X6 сгорел на парковке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ЧП с дорогой иномаркой произошло поздней ночью 8 декабря на улице Катукова в Липецке. Там на открытой парковке у торгово-развлекательного центра «Ривьера» загорелся автомобиль «BMW X6».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило дежурному в 23.22. На место оперативно выехало одно отделение пожарно-спасательной части. Машину удалось потушить, но огонь нанес существенный ущерб.

Пожар на улице Катукова Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По словам очевидцев, машина задымилась на ходу, после чего в районе капота появились языки пламени, которые стремительно распространялись по кузову. К счастью, из людей никто не пострадал. Причину возгорания теперь предстоит установить экспертам.

Машина начала дымиться на ходу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировали 8 пожаров.