В зоопарке Липецка медведи Миша и Маша наконец-то уснули

В зоопарке Липецка наконец-то уснули медведи. Напомним, в конце ноября сотрудники зверинца забеспокоились. Из-за теплой погоды Маша и Миша не могли впасть в спячку. Звери стали более вялыми, перестали бегать. Но уснуть у них не получалось.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, самец Мишка спит с начала декабря. А в эту среду, 9 декабря, и Машка впервые не вышла из берлоги. Зимний домик для медведицы выстлали сеном и соломой. Чтобы помочь животному, сотрудники зоопарка закрыли Машу в берголе.

Хищники живут в соседних вольерах, в которых есть столовые, берлоги, игрушки и даже бассейны. Это третья зима медведей в Липецке. Обычно, Миша и Маша просыпаются в марте. Самец встает в первых числах, а потом снова засыпает. После окончательного пробуждения медведей начинают кормить.