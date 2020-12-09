В Липецкой области ждут первую партию вакцины Спутник V для медработников и педагогов

В Липецкой области ждут первую поставку вакцин от коронавируса Спутник V. По данным оперативного штаба, около 940 доз должны привезти в регион в ближайшее время. Сначала будут прививать врачей и педагогов.

На данный момент готовят пофамильные списки медиков и педагогов, кого будут прививать первыми.

В этом году власти планируют открыть 10 точек для иммунизации. Привиться от COVID-19 в четырех поликлиниках Липецка: ЛГП № 7, ГУЗ ЛГБ № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ ЛГП № 4 и ГУЗ ЛГБСМП № 1. Еще две точки будут в Ельце и по одному пункту в Тербунском, Лебедянском, Усманском и Грязинском районах

В 2021 году получить прививку от коронавируса можно будет по всех поликлиниках региона – всего 29 точек.