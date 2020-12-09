В Липецке ищут свидетелей ДТП с автобусом, где пострадала пассажирка

В Липецке сотрудники ГИБДД разбираются с инцидентом в общественном транспорте, где пострадала пассажирка. По данным полиции, ДТП случилось в минувший вторник, 8 декабря, в автобусе «Волгобас», маршрута №40.

Примерно в 9.20 утра, когда автобус ехал по улице Зои Космодемьянской. По какой-то причине во время движения упала 81-летняя пассажирка. Пенсионерка получила различные травмы.

Теперь автоинспекторы выясняют, что именно случилось и кто виноват. Для этого требуется помощь свидетелей. ГИБДД просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Просьба ко всем, кто знает что-либо о том инциденте и видел, как все произошло, сообщить об этом по телефонам: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.