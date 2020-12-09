В этом году в Липецке родились Касандра, Лея и Рафаэль

С начала 2020 года в Липецке родилось 4 509 малышей. Из них 24 двойни. Больше всего рождений зарегистрировали в Октябрьском округе -1 882. В Правобережном - 1 017. В Советском - 977. Отстает Левобережный округ - 612 детей.

По словам начальника управления ЗАГС Галины Белкиной, в Октябрьском районе проживает много молодых семей, отсюда и такая статистика. Кстати, в связи с коронавирусом, липчаен могут зарегистрировать рождение ребенка в любом отделе ЗАГС. В Левобережном отделе нет очередей.

В этом году липчане чаще всего давали своим сыновьям имена Артём, Илья и Михаил. Девочкам - Мария, Анна, Вера и Елизавета. Также среди мальчиков появились Рафаэль, Алекс, Аврам, Эмин. Редкие имена среди девочек - Даная, Николь, Касандра, Афина, Арья, Мадина, Лея