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Под Липецком взорвали 100 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы обнаружили вблизи деревни Малые Борки Тербунского района
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Под Липецком уничтожили боеприпасы

Под Липецком уничтожили боеприпасы

Фото: УГПСС Липецкой области

В эту среду, 9 декабря, в Липецкой области уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, рядом с деревней Малые Борки Тербунского района обнаружили 100 боеприпасов времен Великой отечественной войны. Из них 58 штук - 105 мм артиллерийских снарядов и 42 штуки 76 мм снарядов.

Взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда вывезла предметы на полигон Тербунского района. Там в 16.00 боеприпасы уничтожили.

Напомним, что взрывоопасные предметы нельзя трогать, толкать, перекатывать, закапывать в землю, бросать в водоем. Боеприпасы запрещено разбирать, разводить поблизости огонь. В случае обнаружения такого предмета звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ЧП