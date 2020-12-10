Под Липецком «ГАЗель» протаранила иномарку на встречной – пострадали оба водителя

Лобовое ДТП в Липецком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Неосторожный маневр водителя грузовика обернулся серьезным ДТП в Липецком районе. Авария произошла в среду, 9 декабря в 13.30. По данным ГИБДД, 47-летний водитель «ГАЗ- 2741» выехал на встречную полосу, где в лобовую протаранил «Фиат Пунто», за рулем которого был 22-летний парень. В аварии пострадали оба водителя, им оказали помощь и отпустили.

Еще одно ДТП с грузовой «ГАЗелью» случилось в Добровском районе на трассе Липецк — Борисовка. 56-летний водитель «Кии» не справился с управлением и въехал в «ГАЗ- 172412», за рулем которого был 35-летний мужчина. Оба водителя в больнице. По оценке автоинспекторов, водитель иномарки не рассчитал скорость, из-за чего потерял управление.

ДТП в Добровском районе Фото: УГПСС Липецкой области

Всего за сутки на дорогах региона в двух ДТП травмы получили 4 человека. Аварий без пострадавших зарегистрировали 24.