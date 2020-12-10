В Липецке за Соколе сгорел киоск

В Липецке сгорел киоск Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером в этот четверг, 10 декабря, в Липецке произошел пожар. На Соколе вспыхнул киоск. Об этом спасателям сообщили очевидцы.

К месту происшествия - площадь Заводская, 1, прибыли 3 пожарно-спасательных отделения. Пламя в любой момент мог перекинуться на соседние павильоны. К счастью, пожарные вовремя оказались на участке и не допустили распространения огня.

В Липецке сгорел киоск Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 30 кв.м. В настоящий момент спасатели делают проливку места, разбирают конструкции. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.