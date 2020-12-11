В домах Липецка похолодало: на магистральном трубопроводе идет ремонт

В домах липчан похолодало из-за ремонта на трубопроводе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 11 декабря, в Липецке ведутся работы на магистральном трубопроводе. Специалисты "Квадры" меняют прокладки расходомерной шайбы. Как сообщили в пресс-службе организации, это повысит надежность теплоснабжения.

На время работ, которые стартовали в 11 часов утра, снизят давление. Из-за этого станет холоднее у липчан, проживающих по адресам: улица Пушкина, 4, 5, 7; Неделина, 16, 18, 20, 26, 28; Октябрьская, 1, 3, 9, 30, 32, 48-50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61, 71, 73, 74, 87, 89; Горького, 1; Первомайская, 57-59, 64, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 99, 101, 119, 121; Нагорная, 4; Неделина, 5-61 - нечетные, 30, 32, 40, 5а, 7а, 11а, 15а, 15б, 17а, 19а, 21а, 21б, 47а, 51а; проспект Победы, 2-18 - четные, 19, 22, 22а, 25, 27, 47, 49, 51, 51/3, 47а, 51/2, 53-57 - нечетные, 59а, 61, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94-96, 98, 98а, 100, 102; Мичурина, 21/1, 22, 22а, 26-38 - четные, 26а, 28а-г, 38а, 42; Неделина, 53, 55, 57.

Также похолодает в квартирах по улицам 9 Мая, 2, 5, 74; 50 лет НЛМК, 17а, 21а; Адмирала Лазарева, 4, 10, 12; Адмирала Макарова, 1-5, 8, 9, 11, 12, 14-20, 22-32 - четные, 1а, 2а, 14а, 18а, 20а, 28а, 30а; Аносова, 2, 4; Архангельская, 15, 26; Волжская, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21а; Гришина, 4; Дзержинского, 5, 7, 13, 27, 29, 31, 74, 80; переулок Задонский, 3, 5, 7; Зои Космодемьянской, 1-4, 2/1, 4а; Крупской, д. 3-8, 3а, 10-16 - четные; Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5; проспект Мира, 1-6, 8, 9, 11, 13-21, 24-36, 38, 40, 42, 44, 4а, 5а, 9а, 11а, 13а, 13б, 25а; площадь Мира, 1-5, 1а, 2а; М. Расковой, 2а, 13а, 14-17; Невского, 1, 1а, 3а, 5, 7, 10-12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 28; проезд Осенний, 1-3, 2а, 5-8, 10, 12, 14; Осипенко, 1-7, 8а, 13, 16, 21, 25; Островского, 2-4, 13, 15, 26; Парковая, 1-4, 6-10, 11а; Прокатная, 1, 4, 6-9, 11-18, 11а, 20-25, 27-29; Рязанская, 4, 6, 10; Санитарная, 1-3, 6-9, 11; Совхозная, 8; Спиртзаводская, 1, 5, 7, 9-12, 9а, 17, 71а; Леваневского, 1, 10, 12, 21/1, 21/2, 28, 28/1, 32; Суворова, 1, 3, 9, 9а, 11, 13, 16, 18, 20, 22; Ферросплавная, 3, 3а, 5, 7, 9а; Фестивальная, 1, 2, 4, 10а; Фурманова, 22, 23а, 23/3, 24-26, 28, 32, 34-38, 34а, 36а, 41-44; Центральная, 3, 3а, 6, 18, 19; Черняховского, 1-24, 1а, 20а, 42, 134, 29.

Меньше тепла станет по адресам: площадь Коммунальная, 3, 4, 8, 9, 9а, 41; Петра Великого, 4а; улица Калинина, 11-19 - нечетные, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а; Литаврина, 18; Радиаторная, 1-14; Фрунзе, 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30; площадь Победы, 1, 3, 8; 8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20-22, 20а, 20/2-4, 22/2-4, 26, 26а, 26/2-4, 28, 30, 32, 32а, 34, 36; Ворошилова, 5, 11; Богдана Хмельницкого, 1-4, 1а, 2а, 3а, 6, 8, 10; Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15-17, 19, 22; Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9; Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77; Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а; Архангельская, 2, 4, 6-14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26; Астраханская, 9, 13, 15, 15а, 17, 21; Гидромеханизации, 1, 2, 4-10; Силикатная, 1, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20; Айвазовского, 7; Депутатская, 94; Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6-9; Механизаторов, 1, 3, 3а, 5; Папина, 9, 11а, 13-17 - нечетные, 17а, 17б, 19б, 19в, 21-27 - нечетные, 21/2-3, 23/2; Юных Натуралистов, 1-3, 5-15 - нечетные, 5/2, 7а, 9а, 11а; Индустриальная, 1-4, 6-12 - четные, 19-25 - нечетные, 42; Киевская, 34, 36, 41; Депутатская, 53а, 51а, 52-55, 78, 55а, 57, 61, 63, 65, 61б, 61а, 52а, 80, 81, 83; Механизаторов, 11, 13, 17, 19, 19а, 19б; Киевская, 1; Гоголя, 1, 2, 37, 39, 41; Громовой 2, 2а, 5, 7; Союзная, 15.

Как только работы на магистрали закончатся, в домах липчан снова станет тепло.