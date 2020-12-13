В закусочной Липецка изъяли 150 коробок контрафактной водки

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Липецка вместе с работниками регионального УФСБ выявили незаконный оборот алкогольной продукции в одной из закусочных Левобережного района Липецка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, силовики изъяли более 150 картонных коробок с водкой без сопроводительных документов, общая сумма которых оставила около 600 000 рублей. Предприятие общепита не имело лицензии на осуществление розничной реализации спиртного.

Полицейские проводят проверка в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.