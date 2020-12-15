Сожители из Ставропольского края приехали в Липецкую область в поисках работы и попали под статью

На днях в Липецкой области произошла кража. В отдел полиции Ельца обратился представитель одного из магазинов города. По его словам, неизвестные похитили 2 бутылки вина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители выехали на место происшествия. В магазине они изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев произошедшего. Установлено, что вечером декабря мужчина и женщина зашли в торговый зал магазина по улице Коммунаров. Подозреваемая сразу направилась к стеллажу с винами. Спутник следовал за ней. Женщина взяла бутылку вина стоимостью 338 рублей, а затем отдала ее напарнику. Тот спрятал бутылку во внутренний карман куртки.

Злодеи ушли, но ненадолго. Через несколько минут женщина вернулась в магазин и похитила еще одну бутылку вина за 474 рубля. Отмечать удачное завершение дела подозреваемые не стали. Они продали алкоголь другому мужчине за 500 рублей. Деньги же потратили на свои нужды.

Злоумышленниками оказались ранее судимая за грабеж 30-летняя жительница Ставропольского края и ее несудимый 35-летний земляк. Задержанные рассказали, что являются сожителями и приехали в Липецкую область, чтобы найти работы. Кстати, женщина находилась в розыске. В настоящий момент ее заключили под стражу.